UP student expirement napili ng International Space Station

Ipinagmamalaki ng Philippine Space Agency (PhilSA) ang estudyante ng Unibersidad ng Pilipinas-Los Baños na nakapagbigay ng karangalan sa bansa makaraang mapili ang kanyang experimento sa isang kompetisyong inorganisa ng International Space Station (ISS).

Natamo ni William Kevin Abran, incoming third-year applied physics student ng UP Los Baños, ang pagiging Finalist sa Asian Try Zero-G 2022 competition ng ISS. Ito ay dahil sa kanyang experimentong pinamagatang ‘Rotation of Dumbbell-shaped objects in Space’.

Sa 201 na experiment proposal ay kabilang ang kanyang pananaliksik sa 6 na napiling proposal, na isasagawa ni Engineer Koichi Wakata at ng mga astronaut ng Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA.

Ang nasabing eksperimento ay tatalakay sa long-term stability ng mga dumbbell-shaped object sa microgravity, na may dalawang main moments of inertia. Tatalakayin rin nito ang Dzhanibekov Effect sa mga nasabing dumbbell-shaped objects.

Tila isang ordinaryong eksperimento, at kung ituring nga ito ni Abran ay isang simpleng pananaliksik lamang. Naisip ni Ablan na dahil sa limitasyon sa oras at resources sa space station ay isang simple at kakaibang pag-aaral lamang ang kanyang proposal.

Nunit lingid sa kanyang kaalaman, sa kabila ng pagiging simple ng pag-aaral ay maaari itong pagbatayan sa pagbubuo at pagdedisenyo ng mga spacecraft sa hinaharap.

Hindi inakala ni Ablan na ikokonsidera ng ISS ang kanyang eksperimento.

Laking pasasalamat ni Ablan sa mga nagpahatid ng suporta sa kanyang eksperimento. Isa sa mga pinasalamatan nito ay ang PhilSA, ang opisyal na ahensyang tumatalakay sa national issue at aktibidad na may kinalaman sa space science at tekonolohiya sa bansa. (Chris Jovillanos De Luna)