UP staff, estudyante may K na ilantad kasarian

Naglabas ang University of the Philippines Diliman (UP Diliman) ng mga alituntunin na nagpapatunay sa karapatan ng lahat ng mga estudyante at mga staff nito na lantarang maipahayag ang kanilang kasarian o gender identity sa loob ng unibersidad nang walang takot o ipangamba sa diskriminisayon.

Ito ay makaraang mag-isyu ng memorandum ang tanggapan ng Vice-Chancellor for Academic Affairs ng unibersidad nitong March 15, 2021, na nagsasaad ng “Guidelines on Affirming Transgender and Gender Non-Conforming (TGNC) Students’ Names, Pronouns, and Titles” na ginawa ng UP Center for Women’s and Gender Studies (UPCWGS).

Ang bagong memorandum ay bilang pagsunod sa Section 1 ng UP Anti-Sexual Harassment Code, na nagsasaad ng… “the University values and upholds the dignity of every individual, and guarantees the full respect for human rights of all members of the UP community” and that “the University shall maintain an enabling, gender-fair, safe and healthy learning and working environment for the members of the UP community.”

Nilinaw ng UPCWGS na ang katagang TGNC ay tumutukoy sa mga indibiwal na ang gender identity ay hindi tugma sa kanilang kasarian at kapanganakan at ang indibidwal na ang ekspresyon ng kasarian ay hindi tugma sa kaniyang pagkakakilanlan.

Hinimok ng Diliman teaching staff ang mga estudyante na tukuyin ang kanilang lived name, preferred pronoun, at title, anuman ang kanilang transgender status bilang bahagi ng pangako ng unibersidad na mapanatili ang gender-fair learning at working environment para sa mga miyembro ng UP community.

“Use a TGNC student’s lived name, pronouns, and titles and encourage your non-TGNC students to do the same,” base sa mga alituntunin na itinuro sa mga propesor.

Maaari ring gamitin ng mga propesor ang kanilang nais na panghalip sa tabi ng kanilang pangalan sa e-mail signature, at gumamit ng wika na walang kinikilingan sa kasarian at panghalip, gaya ng ‘they’ sa halip na ‘he’ o ‘she’.

Nakasaad din sa memo na ang mga UP Diliman student at faculty na nakilala bilang transgender at gender non-conforming ay maaari nang pumili ng nanaisin nilang ilagay na pangalan para sa official campus database at kung anong panghalip o title ang nanaisin nila. (Dolly Cabreza)