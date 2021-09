UP security bill pinalagan

Mariing kinontra ang itinutulak na panukalang batas na University of the Philippines (UP) Security Bill o House Bill 10171 na agaraang inaprubahan ng mayorya ng mga mambabatas sa Kamara dahil tanging mga kriminal at komunistang-terorista lang ang makikinabang dito.

Ipinunto ito ni Associate Provincial Prosecutor at taga-pagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict para sa Region VI na si Atty. Flosemer Chris Gonzales.

Sa ‘virtual’ balitaan ng task force nitong Lunes, sinabi ni Gonzales na hindi rin naayon sa Saligang Batas ang mabilisang pagtatangka ng mga kongresista na maipasa ang panukala dahil sa iilan lang ang makikinabang dito at maiiwan ang mga mag-aaral mismo ng unibersidad, mga guro at maging ang mga may-ari ng mga negosyo sa loob ng anumang sangay ng UP.

Ito lamang aniya, ay magkakanlong ng mga kriminal at miyembro ng komunistang-teroristang samahan na Communist Party of the Philippines – New People’s Army – National Democratic Front (CPP-NPA-NDF).

“UP Security Bill pero pag binasa natin yun laman ay tinatanggalan ng seguridad ang mga taga-UP mismo, lalo na yung mga kabataan yun mga estudyante. Dahil ang nilalaman ng bill ay all prohibition referring to the Armed Forces of the Philippines (AFP) and the Philippine National Police (PNP) and other law enforcement officers. Para bang sinasabi natin pag pumasok ka sa lahat ng UP campuses, the AFP and PNP officers are at the mercy of the UP administration,” himutok ni Gonzales.

“Kapag gumagawa kasi tayo ng batas, ang tanong lagi nating ay who benefits from the law? Etong House Bill 10171, the government will definitely not benefit from this. Etong mga students will not benefit from this. So, who will really benefit from this? The law breakers. Yung mga nagvaviolate ng batas,” dagdag pa niya.

Kaya nga raw di na pumayag ang Department of National Defense (DND) na ituloy pa ang kasunduan o ang UP-DND Accord ng 1989 dahil pinagbabawalang pumasok ng basta-basta ang AFP o PNP sa mga UP campus.