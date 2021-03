UP scientist tinanghal na food champion ng UN

Kinilala ng United Nations (UN) si University of the Philippines Los Baños (UPLB) rice scientist Dr. Glenn Gregorio bilang Food Systems Champion.

Inanunsyo ng National Academy of Science and Technology (NAST) nitong Marso 11 na ang direktor ng Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) ang napili bilnag isa sa mga bagong kampeon sa UN Summit na gaganapin sa Setyembre.

Dahil dito, makakasa si Gregorio a iba lang mga indibidwal at lider sa buong mundo, na layuning makagawa ng sistema sa pagkain na angkop at patas sa lahat.

Bukod sa pagiging propesor sa Institute of Crop Science, College of Agriculture and Food Science ng UPLB, 29 na taon nang nagtrabaho si Gregorio sa International Rice Research Institute (IRRI) bilang plant breeder researcher. Sa panahong ito, nakapag-develop na siya ng 15 variety ng bigas.

Noong 2018 natanggap na ni Gregorio ang Academician title mula sa NAST. Nabigyan na riyan siya ng parangal bilang The Outstanding Young Men at Outstanding Young Scientist, at Ho Chi Minh Medal Award sa Vietnam.

Ilulunsad sa 2021 UN Food Systems Summit ang mga bagong aksyon para mabago ang paraan ng mundo sa paggawa at pagkonsumo ng pagkain na kaugnay sa pagtupad sa Sustainable Development Goals.