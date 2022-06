UP, Ateneo, La Salle, UST palaban sa world ranking

PASOK sa QS World University Rankings 2023 ang Unibersidad ng Pilipinas (UP), Ateneo de Manila University (AdMU), De La Salle University (DLSU) at ang University of Santo Tomas (UST) na itinuturing na kabilang sa Big 4.

Sa apat na unibersidad na tinuturing na Big 4 sa Pilipinas, ang UP ang nakakuha ng pinakamataas na rank sa 412, bagama’t bumaba ito mula sa ika-399 noong nakaraang taon. Sumunod naman ang AdMU na nasa 651-700 bracket ngunit may pagbaba rin mula sa kanilang huling 601-650 rank.

Napanatili naman ng DLSU at UST ang kanilang rank sa 801-1000 bracket.

Ang nasabing apat na unibersidad ay tinutu­ring na prestihiyosong paaralan dahil sa kahusayan nito sa iba’t ibang larangan ng akademya at pahirapan ang pagsusulit para makapasok.

Ang QS World Rankings ay taunang publikasyon ng university ranking. Kabilang sa kanilang mga criteria ayon sa organisasyon ay “academic reputation to the number of international students enrolled” as well as employer reputation, faculty to student ratio, citation per faculty, and international faculty, among others.”

Nasa 1,500 unibersidad sa buong mundo ang sinuri ng QS base sa kanilang academic reputation, employer reputation, faculty to student ratio, citation per faculty at international student at international faculty ratio.

Matatandaan naman noong 2021 ay 15 paaralan sa bansa ang nakapasok sa 2022 QS Ranking of Best Asian Universities.

Ngayong taon, nanguna sa listahan ang Massachusetts Institute of Technology sa Amerika habang ang National University of Singapore naman ang pinakamahusay sa Asya. (Moises Caleon)