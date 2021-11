UP, 14 pang eskuwelahan da best sa Asia

Pasok ang University of the Philippines at 14 pang colleges sa Pilipinas sa mga angat na 2022 Asian universities list ng Quacquarelli Symonds (QS) na inilabas kamakalawa.

Sa naturang listahan, swak sa ika-77 pwesto ang UP sa top 100 ng QS, kahit pa bumaba ito ng walong pwesto mula sa ranggo nito sa 2021 list.

Bukod sa UP, kabilang din sa kinilalang unibersidad sa bansa ang Ateneo de Manila University, De La Salle University, University of Santo Tomas, Ateneo de Davao University, Mapua University, Silliman University, Mindanao State University-Iligan Institute of Technology, Central Luzon State University, Xavier University, Adamson University, The Cebu Technological University, Central Mindanao University, Central Philippine University at Lyceum of the Philippines University.

Sa listahan ng QS Asia University Rankings ngayong taon ay 687 pamantasan ang niranggo.

Nag-top naman ang National University of Singapore.