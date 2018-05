UNTV Cup: Villanueva, Senate target ang 3-0

Mga laro sa Linggo

(Pasig City Sports Center­)

2:00 p.m. – GSIS vs DOJ

3:30 p.m. – PNP vs Judiciar­y

5:00 p.m. – Senate vs AFP

PUNTIRYA ng Senate ang 3-0 sa pagsabak nila kontra defending­ champion Armed Forces of the Philippines (AFP) at maging ang Philippine National Police (PNP) at Judiciary ay paboritong duduwelo bukas sa pagpa­patuloy ng 2nd UNTV Cup Exe­cutive Face-Off sa Pasig City Sports Center.

Sasagupa ang Senate Sentinels at AFP Cavaliers, alas-singko nang hapon, target ng una na sundan ang matikas na 90-57 win kontra GSIS Furies, isang linggo na ang nakalipas.

Sa naturang panalo, pasiklab si Sen. Joel Villanueva na bumutas ng 34 points habang nag-ambag si Warren Tan ng 17 points.

Inaasahang mapapasabak nga­­yon ang Sentinels sa tinding salpukan sa hangad ng Cavaliers na pigtalin ang kanilang dalawang sunod na talo sa torneong inorganisa ni UNTV president at CEO Daniel Razon.

Pero nakapokus din ang salpukan sa pagitan ng PNP-Judiciary, alas-3:30 nang hapon.

Gaya ng Senate, kapwa galing ang PNP at Judiciary sa impresibong panalo, ang Responders ni Director General Oscar Alba­yalde ay umagapay sa maalab na atake sa huling kanto para gibain ang Ombudsman Graftbusters.

Habang pinitik ng Judiciary Magis ang AFP Cavaliers, 67-66, na sumandal kina Jose Midas Marquez at Joey Yabut na parehong may tig-18 points.

Lalarga sa opening game, alas-dos nang hapon ang GSI at Department of Justice, ang da­lawang tropang target sumampa sa win column, tapos madapa sa kanilang opening games.