Unli term, No-El ni Gloria lusot

Pasado na sa huli at ikatlong pagbasa sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ang panukala para mabago ang Konstitusyon o Charter change (Cha-cha) na magbibigay-daan sa gobyernong pederal.

Sa botong 224 na pumabor, 22 kumontra at tatlong abstention ina­prubahan ang Resolution of Both Houses No. 15 (RBH 15) kahapon.

Nakapaloob din sa resolusyon na ipatatawag ang Constituent Assembly (Con-Ass) na bubuoin ng Senado at Kamara nang sa ga­yon ay matalakay ang gagawing pagbabago sa Saligang Batas para mabago ang anyo ng gobyerno.

Ilan sa mga kontro­bersyal na probisyon ay magiging apat na taon na ang kada termino ng mga maluluklok sa eleksyon.

Aalisin na ang term limit gayundin ang ban ng political dynasty.

Matatandaan na nauna nang inihayag ni House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo na gusto nito na magkahiwalay ang botohan ng mga senador at kongresista sa Cha-cha pero kinontra ito ni Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate.

“Delikado ito dahil ‘di alam ng mamamayan kung ano ang plano ng Kongreso para dito at kung ano ang kahihinatnan nito. Ang mas malala pa ay ang pinagtuunan ng RBH 15 ay ang pagtanggal sa term limits ng mga pulitiko at ang kanselasyon ng eleksyon sa 2019. Tinanggal din ng RBH 15 ang probisyon sa kasalukuyang Konstitusyon ng pagbabawal sa political dynasty para maengganyo ang mga politiko mula sa mga senador hanggang sa mga konsehal.

Lalo pa ding ibinubu­yangyang ng RBH 15 ang Pilipinas sa pagsasamantala ng ibang bansa kasama na ang Tsina,” pagdidiin ni Zarate.

Nananawagan ang kongresista sa mga senador na harangan ang Cha-cha kahit na may mga nakakaeng­ganyong mga probisyon para sa kanila dahil hindi makikinabang dito ang mga mamamayan na pauunlarin ang Pilipinas.