Unli MECQ kinontra ni Sec Chua

Dapat nang tapusin ang modified enhanced community quarantine (MECQ) para tuluyang makabawi ang ekonomiya ng bansa, ayon kay National Economic and Development Authority (NEDA) Secretary Karl Chua.

“We can’t be in MECQ for the entire year. We have to use these 2 months very wisely that we are in this bubble to enhance our PIDTR (Prevent-Detect-Isolate-Treat-Reintegrate) strategy so that we can open the economy as soon as we can,” saad ni Chua sa panayam ng ANC.

Inaahasan na tumaas ng 6.5 hanggang 7.5 percent ang growth rate ng bansa sa taong 2021 matapos na dumausdos ang gross domestic product (GDP) ng 9.6% noong nakaraang taon dahil sa COVID-19.

“We have to move out of MECQ, we have to go to GCQ and even better. A big part of that, 95% is our own personal behavior and everyone knows already what to do,” ani pa ni Chua.

Aniya, kailangan na maging mabilis ang vaccination rollout para tuluyang mabuksan ang ekonomiya sa bansa. (Ray Mark Patriarca)