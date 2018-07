Universal Healthcare gisirtipikahan nga ‘urgent’ ni Duterte

Gihatagan ug prayoridad ni Presidente Rodrigo Duterte ang gisugyit nga balaodnon nga nagtinguha sa Universal Healthcare alang sa mga Pilipino.

Matud ni Presidential Spokesman Harry Roque nga tumong sa maong balaodnon nga kahatagan ug libre tambal ug libreng pagpatambal sa tanang Pilipino.

Matud sa kalihim nga giuyonan na sa ubos balay balaoranan ang gisugyot nga balaod ug ang bersiyon nalang sa Senado ang gipaabot aron mahimong usa ka balaod.

Naglaum ang Malacañang nga aksiyonan dayun sa Senado ang gisugyot nga balaodnon nga nag-ong-ong karon sa Senate Commitee on Health nga gipangulohan ni Senador JV Ejercito.

“I’m very pleased to announce that our pet bill when we were in Congress, Universal Healthcare which we sponsored and defended in the Lower House was certified urgent by the President ‘no. This means that we can expect the Senate to act very quickly on the pending Universal Healthcare bill which is being heard by the Senate Committee on Health headed by Senator JV Ejercito. Under this proposed law, we seek to provide for the right to health by providing primary care to all Filipinos. Ito po iyong libreng pagamot at libreng gamot sa lahat ng Pilipino,” matud ni Roque.

Miingin ang kalihim nga kun mahikong hingpit nga balaod ang Universal Healthcare, ang mga barangay health worker maoy unang contact sa mga pasyente sa usa ka komunidad kauban ang community wife ug midwife, ug sila ang mohukom kung hatagan ba ug tambal o dad-on sa ospital ang usa ka pasyente.

“Importante po ang magiging papel ng mga barangay health worker, sila po ang magiging ‘gatekeeper’ kumbaga; sila ang first contact po ng mga pasyente kasama po ang community nurse at midwife. At dito po sa mga barangay health center, sila po ang magbibigay ng desisyon kung bibigyan na ng gamot o papatuluyin pa sa espesyalista o kaya sa mga ospital,” dugang pa ni Roque. ()