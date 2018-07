Universal Health Law pasok sa SONA ni Digong

KUMPIYANSA si Senador Sonny Angara na sa mismong ikatlong State of the Nation Address (SONA) ieendorso at pamamadaliin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso ang Universal Health Bill.

Ito ay makaraan na anyang sertipikang urgent ng Pangulo ang naturang panukala.

Binigyan-diin ni Angara na malaki ang tulong ng mismong direktiba ni Pangulo upang mas maging mabilis ang pagtalakay sa panukala na naglalayong matiyak na bawat Pinoy ay may access sa kumpletong health service mula sa check-up at mga gamot hanggang sa libreng pagpapaospital.

“I am confident that the Senate will swiftly­ act on this measure. Dahil sa magandang layunin nito na gawing libre ang check-up, lab tests, medisina, pagpapagamot sa ospital at rehabilitasyon, tiyak na susuportahan ito ng ating mga kasamahan sa Senado,” saad ni Angara.

Pasado na ang pa­nukala sa Kamara habang patuloy na naka-pending ito sa committee level ng Senado.

Nakasaad sa panukala ang reorganization sa Philippine Health Insu­rance Corporation (PhilHealth) sa Philippine Health Security Corporation na magsisilbing national purchaser ng mga health service.

“Sa ngayon, ang serbisyo ng PhilHealth ay nakatuon sa paggamot o iyong curative health services. Dapat ay pa­lawakin din nito ang access sa promotive and preventive health servi­ces sa pamamagitan ng libreng check-up, lab tests at mga gamot upang maagapan ang paglala ng mga sakit,” diin pa ng senador.

Inihain din ni Angara ang Senate Bill 1555 na ang mag-oobliga sa PhilHealth na bumuo ng benefit package para sa suporta sa mga terminally ill patient gayundin ang panukala para sa dialysis at cancer treatment.

“Nilikha ang PhilHealth para mapangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino. Sinisiguro nito na ang lahat ay kayang magpagamot nang hindi iniisip ang gastusin. Dapat ay pa­lakasin at palawakin ang serbisyo ng PhilHealth para mapakinabangan lalo na ng mga mahihirap,” diin ni Angara.