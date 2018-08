Sa kanyang 2018 State of the Nation Address noong Hulyo 23, inihayag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kahalagahan ng agarang pagpasa ng universal health care bill na magbibigay daan sa bawat Filipino na magkaroon ng access sa mga pinaka-matataas na kalidad ng serbisyong pang-kalusugan na maibibigay ng pamahalaan. Nakabinbin sa Senado ngayon ang Senate Bill No. 1458 na magsisilbing countermeasure sa House Bill No. 5784 ng Universal Health Coverage Bill. Nga­yong nabigyang-bisa ni Duterte ang urgent na universal health care bill, maasahan na ng sambayanang Filipino ang pagkakaroon ng mas magagandang mga serbisyo sa mga darating na araw.

Ang karapatan sa kalusugan ng tao ay tiyak sa pamamagitan ng Universal Declaration on Human Rights at ng Saligang Batas ng 1987. Isinasaad ng Artikulo 25 ng Universal Declaration na: “Everyone has the right to a standard of li­ving adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care.” Naka­tala rin ang karapatan sa kalusugan ng bawat Filipino sa Artikulo XIII, Seksyon 11 ng Saligang Batas na nagsasaad na: “Dapat magsagawa ang Estado ng pinag-isa at komprehensibong lapit sa pagpapaunlad ng kalusugan na magbibigay ng mga pangunahing pangangailangan, mga lingkurang pangkalusugan at iba pang mga lingkurang panlipunan na makakayanan ng lahat ng mga mamamayan.”

Kung titignan sa totoong buhay, mala­king hamon ang kinakaharap ng Pilipinas sa sistema ng pangangalaga sa kalusagan. Sa Philippine Health Agenda 2016-2022, nakita ang mga sumusunod na suliranin sa ating health care system: (1) patuloy na mga inequity sa health outcome; (2) mahigpit at mahal na gastusin sa pangangalaga ng kalusugan; at (3) mababang kalidad ng mga serbisyo sa mga pampublikong pagamutan.

Upang magbigyan ng solusyon ang mga problemang ito at masiguradong makakamit natin ang inaasam nating sistemang pang­kalusugan, ang mga sumusunod na guarantee ay iminumungkahi: (1) serbisyo para sa parehong mga malulusog at may sakit; (2) isang epektibong network ng mga pasilidad para sa kalusugan; at (3) financial freedom sa paggamit ng mga serbis­yong pang­kalusugan.

Kasami kami ng Pangulong Duterte sa paniniwalang marami pang kailangang gawin sa healthcare system ng bansa upang masigurado na ang mga Filipino, lalong lalo na ang kabataan, ay malalayo sa sakit at magkakaroon ng magandang kalusugan.

Ang pagpasa ng Phi­lippine Universal Health Coverage Bill – na lubhang mapakikinaba­ngan ng mga Filipino, lalo na ang mga mahihirap – ay dapat lamang na maging prayoridad ng pamahalaan.