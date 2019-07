Unity ticket asam ni Bambol

NAIS ni Philippine Olympic Committee (POC) chairman Abraham ‘Bambol’ Tolentino na magkaroon ng unity ticket bagaman inaasahan nitong mahihirapan na makabuo dahil na rin sa mabibigat na mga naging kaganapan sa patuloy na iri­ngan sa liderato ng pribadong ahensya ng sports sa bansa.

“Oo naman, para matapos na ang gulo na ito, once and for all,” sabi ni Tolentino sa isinagawang press conference kung saan inihayag nito ang pagsang-ayon sa direktiba ng International Olympic Committee (IOC) at Olympic Council of Asia (OCA) para maisa­gawa ang isang maa­yos na pagreresolba sa liderato ng asosasyon.

“We are heeding to the call of the world governing bodies IOC and OCA, but still insist on the words of our fellow lea­ders,” saad ni Bambol. “Kung meron pa silang natitirang Palabra de Honor.”

Ipinaliwanag naman ni Tolentino na kanilang susundin ang iniutos ng IOC at OCA kung saan itinakda ang araw ng Hulyo 8, Lunes, para sa pagsasagawa ng POC special board meeting. Susundan naman ito ng general assembly na eksaktong 10 araw para sa notice sa Hulyo 18 at panghuli sa Hulyo 28 na para sa pagsasagawa ng eleksyon. (Lito Oredo)