United FC eensayo sa Dubai

Dadayo sa Dubai para sa isang training camp ang United City Football Club bilang paghahanda sa Asian Football Confederation Champions League sa Tashkent, Uzbekistan sa June30 .

Inaasahang sisimulan ng koponan ang camp sa May 30 habang susunod naman para United City sina Stephan Schrock at Mark Hartmann matapos ang kanilang Philippine Azkals stint sa AFC Asian Cup 2023/FIFA World Cup Qualifiers 2022 sa China sa susunod na buwan.

“We believe Dubai with its world class training facilities is the ideal location optimal preparation for our historic AFC campaign,” lahad ni Linggo ni United City CEO Eric Gottschalk. “We are not able to gather as a team in Manila so we are left with no option other than training elsewhere.” (Janiel Abby Toralba)