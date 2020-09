Undas policy ikakasa sa NCR

PAG-UUSAPAN sa Linggo (Sept. 13) ng mga alkalde sa National Capital Region ang gagawin nilang patakaran sa panahon ng Undas.

“Pag-uusapan namin this coming Sunday, ng Metro Manila Council, kasama sa agenda namin, para magkaroon kami ng uniform, unified na policy sa darating na Todos Los Santos,” ani Parañaque Mayor at Metro Manila Council head Edwin Olivarez sa panayam sa radyo.

Matatandaang pinag-utos na ng Maynila at Mandaluyong ang pansamantalang pagsasara ng lahat ng mga sementeryo sa kani-kanilang lugar sa panahon ng All Souls at All Saints Days para makaiwas sa mass gathering habang may pandemya.

“Pero yung ginawa ng dalawang LGU, prerogative nila yun,” paglilinaw ni Olivarez.(RC/Riz Dominguez)