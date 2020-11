Unang panalo kuha ng Dyip

NANANATILING buhay ang tsansa ng Terrafirma Dyip sa quarterfinals matapos talunin ang Blackwater Elite, 110-101, Biyernes ng umaga sa eliminasyon ng 2020 Honda PBA Philippine Cup sa loob ng AUF Sports Arena and Cultural Center sa Angeles, Pampanga.

Limang manlalaro ang nagtala ng personal best para sa Dyip na mahigit na kalahating taon bago nito natighaw ang pagkauhaw sa inaasam na importanteng panalo na pumigil sa pitong sunod nitong kabiguan at nagpanatili din sa tsansa nitong makipag-agawan sa ikawalo at huling puwesto sa quarterfinals.

Namuno para sa Dyip ang 2018 top rookie pick na si CJ Perez na may 27 puntos, 4 rebounds, 3 assists, 3 steals at 2 blocks.

Umalalay ang 2020 overall top pick na si Roosevelt Adams ng conference high 20 puntos, 16 reunds, 2 assists at 2 blocks.

Tumulong din sina Juami Tiongson na may 19 puntos tampok ang 4-of-6 sa tres, 2 rebounds, 2 assists at 4 steals habang may tig-11 puntos sina JP Calvo at Eric Canson para itulak ang Dyip sa 1-7 panalo-talong record.

Nalasap naman ng Blackwater ang ikalimang sunod na kabiguan upang mahulog sa 2-6 panalo-talong record.

Nagawa ng Blackwater ang pitong puntos na abante mula sa lay-up ni Don Trollano sa 8:16 ng unang yugto, 11-4.

Gayunman, nagpakita ng matinding mithiin ang Terrafirma na makatikim ng panalo sa torneo sa pagbalikwas sa ikalawang yugto at magawang itala ang 11 puntos na abante sa 33-22 na panghuli ay lay-up ni Glenn Khobuntin.

Natapos ang unang hati na lamang ang Dyip sa 54-45. (Lito Oredo)