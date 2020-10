Unang gumaling sa HIV, tinodas ng cancer

Nasawi ang unang tao na nakarekober mula sa HIV dahil sa kanyang cancer.

Batay sa partner ni Timothy Ray Brown, na nakilala bilang ‘Berlin patient’, namatay ito noong Martes sa kanilang tahanan sa Palm Springs, California sa edad na 64.

Ang naging dahilan ng pagkamatay ni Brown ay ang pagbalik ng kanyang mga cancer cell, na inakalang naubos na matapos siyang makatanggap ng bone marrow at stem cell transplant noong 2007 at 2008.

“It’s a very sad situation that cancer returned and took his life, because he still seemed free of HIV,” ayon kay Gero Huetter, ang physician na tumutok sa paggamot ng HIV ni Brown.