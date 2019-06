Unang gold ng bansa sinigurado ni Caturla

PANIGURADONG sisikwatin ni National Master Cesar Caturla ang kauna-unahang Gold medal ng Pilipinas sa 20th Asean + Age Group Chess Championships 2019 sa Golden Mandalay Hotel at Hotel Hazel sa Mandalay City, Myanmar nitong Sabado.

‘Di nakatikim ng talo si Caturla, miyembro ng Philippine Chess Team sa 22nd Chess Olympiad sa Haifa, Israel noong 1976, sa eight games, sapat para kunin ang top honors­ sa Senior 65 years old and above ng Standard sine round Swiss tournament.

Mga naging biktima ng Pinoy woodpusher sina Thaung Tun A ng Myanmar, Tin Aung, FIDE Master Saw Kyaw Nyein, Toe Lwin, Tin Mg Aye, Thaung Aye, Zaw Win na mga taga-Mynamar at Srivatanakul Pricha ng Thailand sa eight round.

May isang laro pa ang natitira subalit kahit ano maging resulta sa laban ni Caturla sa ninth at last round ay mananatili siyang kampeon.

Lamang si Caturla ng dalawang puntos sa humahabol na si solo second place Burmese Toe Lwin na may 6 points.

Ang last round opponent ni Caturla na may hawak ng Philippine Sports Commission Laro’t Saya sa Parke Play and Learn Sports for Free sa Lunes, Manila ay si Than Win ng host country. (Elech Dawa)