Unang gobernadora sa Lanao del Sur, pumanaw na

Pumanaw na sa edad na 95 si Princess Tarhata Alonto Lucman na naging kauna-unahang babaeng gobernador ng Lanao del Sur.

Ibinahagi ng lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur ang kanilang pakikiramay sa kanilang Facebok post.

“We deeply mourn the death of the first female Governor of Lanao del Sur, Princess Tarhata Alonto Lucman. May Allah the Almighty grant her the highest heaven,” saad nito.

Inilarawan naman ng pamangkin ni Tarhata na si Adnan Alonto ang kanyang tita bilang ‘Iron Lady’ ng naturang probinsya.

“She will always be remembered for her fierce commitment to serving peace, humanity, progress and as one who broke the glass ceiling for Filipino women venturing into what used to be an exclusively men’s domain,” aniya. (Vienne Angeles)