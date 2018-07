Unang finals bilang RoS coach, tangka ni Caloy

Mukhang hahaba yata ang dala­wang pares ng sagupaan sa semifinals ng PBA Commissioner’s Cup taliwas sa inaasahan.

Kamakalawa nang gabi nang sabihing tatapusin na ng San Miguel ang serye kontra sa Alaska Aces ngunit hindi nangyari.

Sa sagupaang idinaos sa Antipolo City Biyernes nang gabi, rumaragasang Aces tulad ng ulang pina­lakas ng habagat ang dumaluyong sa San Miguel Beer, 125-104, upang itulak ang best-of-five series sa 1-2.

Siyempre starring ang BPC leading candidate na si Vic Manuel na umiskor ng 24 point — 12 sa first half at 12 rin sa second half. Katulong niya ang import na si Diamon Simpson na nag-double-double (21 markers and 13 boards).

Nakatulong rin ng malaki ang backcourt job nina JV Casio at Simon Enciso na may combined 25 points, 13 assists at five rebounds.

“Ayaw naman naming masayang ang pinaghirapan namin. Big key yung execution namin sa offense kasi lagi namang nandun yung defense namin,” sabi ni Manuel matapos ang tambakang sagupaan.

Tatangkain ng Beermen na tapusin na ang serye at ang Aces naman ay pipiliting maitabla ito sa kanilang pagsasagupa sa Game 4 ngayong araw (Linggo).

Sa kaso naman ng Rain or Shine at Ginebra, matapos na magtabla sa 1-1 ang serye, mahirap na rin mahulaan kung sino ang nakalalamang sa dalawa.

Nakuha ng Ginebra ang Game 1, 102-89, at naitabla naman ng RoS ang serye sa pamamagitan ng 109-100 panalo noong Huwebes.

Salamat sa tatlong araw na postponement ng sagupaan dahil sa masamang panahon.

Nagkaroon pa ng mahabang oras si coach Caloy Garcia na pag-aralan at i-counter kung paano aayusin ang kanilang depensa sa low post ni coach Tim Cone sa opener ng serye.

Naniniwala si Garcia na kung mapa­panatili ng kanyang mga player ang laro sa pangunguna ni James Yap sa Game 2, malaki ang kanilang tsansa na makuha ang isa sa dalawang final slot na nakalaaan.

Tangka ni Garcia na mabitbit ang RoS sa finals sa kauna-unahang pagkakataon mula nang iwan sila ni coach Yeng Guiao, dalawang season na ang nakalilipas.