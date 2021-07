Unang Fil-Am judge tinalaga sa California

Nakapagtala ng kasaysayan ang isang Filipino-American defense attorney matapos itong maitalaga bilang bagong Santa Cruz County Superior Court judge sa California, USA.

Nabatid na si Hon. Jerry Bustos Vinluan III, 49, ang kauna-unahang Fil-Am judge na itinalaga ni California Governor Gavin Newsom nitong Hulyo 9.

Pupunuan ni Vinluan ang iniwang posisyon ni Judge Kim Baskett, na nagretiro noong nakalipas na taon.

Sa panig naman ni Vinluan, tinanggap niya ang kanyang appointment at nagpasalamat sa pagkakaluklok niya sa posisyon.

“I am extremely blessed to be in this position. I am humbled by all of the support and love that I have received during this time and essentially all of my career from my family, colleagues, judges, friends and clients,” sambit nito sa Filipino Bar Association of Northern California.

Sinabi niya pinagsumikapan niya ang naturang posisyon.

Si Vinluan ay nagsilbi rin bilang Deputy Public Defender at Biggam, Christensen & Minsloff mula noong 2006. Naging Deputy Alternate Public Defender at Wallraff & Associates mula 2004 – 2006. (Juliet de Loza-Cudia)