Unang batingaw ng Balangiga bells, mamayang hatinggabi na!

INAASAHAN ang pagdagsa ng mga mana­nampalataya sa St. Lawrence, Deacon and Martyr Parish sa bayan ng Balangiga sa Eastern Samar dahil sa unang pagkakataon matapos ang 117 taon, muling maririnig ang batingaw ng mga makasaysa­yang kampana mamayang hatinggabi bilang hudyat ng pagsisimula ng tradisyunal na Misa de Gallo o Simbang Gabi para sa mga Katoliko.

Ayon sa Diyosis ng Borongan, natitiyak nilang mapupuno ng mga deboto ang kanilang parokya sa loob ng siyam na araw ng Simbang Gabi dahil hindi lamang mga taga-Balangiga at karatig-bayan ang magsisimba sa kanilang parokya kundi maging mga turista na nais makita at marinig ang batingaw ng kanilang mga kampana.

Darating ngayong araw ang mga kampana sa Balangiga na dadaluhan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte at ilan pang opisyal ng pamahalaan.

Pangungunahan ni Tagbilaran Bishop Emeri­tus Leonardo Medroso ang pagdiriwang ng Banal na Misa na nagpursigi ring maibalik sa bayan ng Balangiga ang tatlong kampana noong nanilbihan itong pinunong pastol ng Diyosesis ng Borongan sa loob ng 19 na taon.

Nangako rin ang Diyo­sesis na higit nilang iingatan ang mga kampana ngayong muli itong iluluklok sa kanilang parokya.

Ayon kay Bishop Crispin Varquez, makahulugan ang pagbabalik ng mga kampana sa kasaysayan ng Balangiga at ng Diyosesis dahil tanda ito ng pagkakaisa ng mamamayan.

“We’ll treasure the bell kasi very significant history ito in our diocese. It is a symbol of friendship, a symbol of reconciliation, and a symbol of peace,” pahayag ni Bishop Varquez.