Unang batch ng OFW sa China uuwi next week

HANDA na ang Department of Foreign Affairs (DFA) na ilikas ang may 50 mula sa 300 Pilipino na nasa Hubei at Wuhan, China sa gitna ng malaking banta ng 2019 novel-coronavirus (2019 nCoV) outbreak

“The Department of Foreign Affairs stands ready to repatriate Filipinos in China amid health concerns brought about by 2019 novel-coronavirus (2019 n-CoV) outbreak,” ayon sa DFA advisory.

Ang unang batch ng mga evacuee ay sasailalim sa rules on di­sease containment ng China kasama ang immigration clearance at quarantine process at inaasahang darating sa bansa sa Pebrero 6.

Ayon sa DFA, magkakaroon ng special flight mula Hubei province patungong Pilipinas na inilaan para mga Pinoy na gustong makabalik ng Pilipinas.

“Filipinos in Wuhan City and the rest of Hubei province will be afforded priority in the first batch of repat­riates. Filipinos who wish to be included in the first batch should contact the Philippine Embassy in Beijing or the nearest Consulate General in their area by February 3, 2020, Monday,” sabi ng DFA.

Pagkadating sa Pilipinas, sasailalim sa 14 araw na mandatory quarantine alinsunod sa guidelines sa Department of Health (DOH).

Sinabi naman ni Health Sec. Francisco Duque III, pinaghahandaan na ng Civil Aviation Board (CAB) ang proseso para masundo ang nasa 150 mga Pinoy at sa sandaling makauwi ang mga ito sa bansa ay isasailalim sila sa Bureau of Quarantine ng DOH sa loob ng 14 araw. (Dolly Cab­reza)