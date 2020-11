Unang African American na cardinal niluklok

Kinumpirma ni Pope Francis ang 13 bagong cardinal, kabilang ang unang African American na nakahawak ng nasabing posisyon.

Sa seremonya na ginawa sa St. Peter’s Basilica sa Vatican, binigyan ng Santo Papa ang 13 pari ng kanilang singsing at biretta, ang tradisyonal na pulang sombrero.

Kinilala si Wilton Gregory, 72, na nagsilbi bilang archbishop ng Archdiocese of Washington, DC simula noong 2019, ang kauna-unahang African American na tinalaga ng College of Cardinals.

Nagpasalamat naman si Gregory kay Pope Francis sa kanyang appointment. Sinabi niya sa isang panayam bago ang seremonya, na nakikita niya ang pagkakatalaga sa kanya sa posisyon bilang pagtanggap ng Black Catholic sa Unites States.

Samantala, pormal ding niluklok ni Pope Francis si Capiz Archbishop Jose Advincula bilang bago at ika-siyam na cardinal sa bansa.

Ayon sa Catholic Bishops’ Conference of the Philippines, pinanood ni Advincula ang okasyon via livestream sa kanyang tahanan sa Roxas City suot ang isang sutana habang binabasa ni Pope Francis ang mga pangalan ng bagong ‘princes of the church’.