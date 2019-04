Una nga Youtube salary mi Kim Chiu, gihatag sa mga batang adunay sakit sa atay

Nagpasalamat si Kim Chiu sa mga mitan-aw iyang mga YouTube videos human makuha ang iyang unang kita sa YouTube ug gihatag sa usa ka bata nga adunay liver disease.

“Posting this not to boast but to thank [those who viewed my YouTube videos.]” matud ni Kim.

Sa iyang Instagram post makita ang hulagway sa ilang pagkita ni Baby Aki, bata nga nag viral sa social media niadtong milabay nga bulan tungod sa sakit niini sa atay.

Sa maong post ay gibutyag niini nga i-donate niya sa bata ang kita sa YouTube.

“Ever since, I always have a soft spot pagdating sa mga bata,” matud ni Kim. (jess campos)