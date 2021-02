Una ang pambansang interes

Naging mainit na debate nitong nakalipas na linggo ang isyu ng Visiting Forces Agreement (VFA) matapos ihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na panahon na para magbayad ang Amerika kung nais nilang magpatuloy ang kasunduan sa Pilipinas.

Sari-saring opinyon ang lumabas sa publiko patungkol sa tinuran ng Pangulo at agad nagpiyesta ang mga kritiko para magbigay ng pananaw at puna laban sa Presidente.

Dumami po bigla ang eksperto sa batas at nagbigay ng mga pananaw hinggil sa VFA at kinontra ang posisyon ni Pangulong Duterte.

Pero sa regular na “Talk to the People” ni Pangulong Duterte, sinabi niyang hindi pera ang habol ng gobyerno sa Amerika kundi mga kagamitan para may pantapat sa mga puwersang umaaligid sa mga pinag-iinteresang teritoryo ng Pilipinas.

Matagal na pong umiiral ang VFA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos at mayroon ding ganitong kasunduan ang Amerika sa ibang mga bansa. Subalit, hindi pantay at patas ang nakukuhang prebilihiyo ng bansa kung ikumpara ito sa mga bansang binubuhusan ng suporta ng Amerika.

Dahil dito, natural lamang po na magsalita ang Pangulo lalo na kung nakikita nitong dehado ang Pilipinas habang pinakikinabangan ng iba ang kasunduan.

Dapat tayong magpasalamat dahil mayroong pangulong nagmamalasakit para sa interes at kapakanan ng sambayanang Pilipino at hindi hinahayaang tratuhin ng mga dayuhang bansa sa paraang gusto lang nila.

Bilang chief architect ng foreign policy ng Pilipinas, pangunahing isinaalang-alang po ni Pangulong Duterte ang pambansang interes at kung ano ang inaakalang makabubuti para sa lahat ng Pilipino, at prerogative po nito na gumawa ng mga desisyon bilang isang soberenya at indipendiyenteng bansa.

Taong 1998 pa po nang umiral ang RP-US VFA na nagpapahintulot sa puwersa ng mga Amerikano na maglunsad ng joint military exercises sa bansa kasama ang mga sundalong Pilipino kung saan ipinapakita at itinuturo sa mga sundalong Pinoy ang paggamit sa mga bitbit nilang moderno at magagandang armas, subalit pag-alis ay iuuwi rin ang mga kagamitang ito.

Dahil nakita po ni Pangulong Duterte na mistulang pinaglalaway lang ng mga Amerikano ang mga tropa ng gobyerno, iniutos po ng Presidente na lusawin o bawiin na lamang ang kasunduan dahil wala namang nakukuhang maayos na pakinabang dito ang bansa.

Pero pansamantalang ipinagpaliban ang pagpapawalang-bisa sa VFA dahil sa COVID pandemic at sa tensiyon sa mga naggigiriang makapangyarihang mga bansa.

Ang hakbang na ito ng Pangulo ay sinusuportahan ng Hukbong Sandatahan at ng Department of National Defense dahil sa paniwalang alam ng Presidente kung ano ang makabubuti para sa bansa at sa sambayanang Pilipino.

Ganito rin po ang posisyon ni Senator Bong Go dahil naniniwala siyang bilang ama ng bansa, lahat ng mga desisyon ni Pangulong Duterte ay unang iniisip ito ang para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino.

Inirerespeto ani Senator Go ang anumang desisyon ng Pangulo na may kinalaman sa Visiting Forces Agreement.

Tama lamang na ibigay ng Amerika kung ano ang tamang kompensayon para sa mga Pilipino na nakapaloob sa VFA at hindi yung parang pinagsasamantalahan ang pagiging mabait at maluwag ng gobyerno.

Tulad ni Senador Go, naniniwala po ako na kapag napawalang-bisa ang VFA ay magkakaroon muli ng tsansa na bumuo ng bagong kasunduan na patas at parehong mapapakinabangan ng Pilipinas at Amerika at lalong mapaigting ang ugnayan at kooperasyon bilang matagal ng magka-alyadong bansa.

Bagama’t maraming magkakasalungat na pananaw hinggil sa naging pahayag ni Pangulong Duterte, iginagalang po ng Palasyo ang pananaw ng bawat sangay ng gobyerno dahil kinikilala po ng Duterte administration ang umiiral na demokrasya sa bansa.

Ang hangad lamang po ni Pangulong Duterte ay hindi maagrabyado ang mga Pilipino sa mga pinasok na kasunduan at dapat patas ang lahat dahil sa matagal na panahon ay hindi ganap na napapakinabangan ng mga Pilipino ang mga dapat na matamasang benepisyo sa ilalim ng VFA.###