UN reso sa EJK pinalagan

KINUWESTIYON at kinontra ng Malacañang ang resolus­yon ng Iceland sa United Nations Human Rights Council (UNHRC) na pinaboran ng 18 bansa para imbestigahan ang human rights situation sa bansa, partikular ang drug war ng gobyerno at ang umano’y extra judicial killings (EJKs).

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na kuwestiyonable ang validi­ty at pag-adopt ng United Nations sa resolusyon ng Iceland dahil hindi nakakuha ng simple majority sa botohan.

Dapat aniyang umabot sa 24 ang bilang ng boto para makakuha ng simple majo­rity ang resolusyon ng Iceland. Nasa 47 bansa ang miyembro ng konseho kung saan 14 ang bumoto kontra sa resolusyon habang 15 bansa na miyembro nito ang nag-abstain.

Tinawag ni Panelo na one-sided, malisyoso at nagpapakita ng kawalang respeto sa soberenya ng bansa ang reso­lusyon ng Iceland.

“The resolution is grotesquely one-sided, outrageously narrow and maliciously partisan. It reeks of nauseating politics completely devoid of respect for the soveignty of our country, even as it is bereft of the gruesome realities of the drug menace in the country,” ani Panelo.

Sinabi ng kalihim na mapapahiya lamang ang Iceland at mga bansang bumoto pabor sa resolusyon para imbestigahan ang drug war ng Duterte administration dahil wala namang nagaganap na state-sponsored killings sa bansa.

Malinaw ani Panelo na ang motibo ng resolusyon ay upang ipahiya ang Pilipinas sa international community at insultuhin ang mga Pilipinong nagtitiwala kay Pangulong Rodrigo Duterte.

“It is offensive and insul­ting to the sensibilities of the 81% of the Filipino people who expressed satisfaction on the kind of forceful and effective governance that President Duterte has given them,” dagdag pa ni Panelo.

Binutata ni Lacson Kinontra ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson ang planong imbestigasyon ng UNHRC kaugnay ng diumano’y pag-abuso na may kinalaman sa madugong anti-drug war ng admi­nistrasyon ni Pangulo Duterte.

Sa kanyang Twitter, sinabi ni Lacson na gumagana naman ang criminal justice system sa bansa para kasuhan ang mga abusadong pulis na sangkot sa war on drugs.

“We have a functioning criminal justice system that deals with erring law enforcers. We regularly provide our Human Rights Commission the budget they need to perform their mandate,” ani Lacson.

“Obviously, we can manage without the intervention of the UN Human Rights Council,” dagdag nito.

Hindi tanggap ng DFA Ibinasura ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang naging resolution para magsagawa ng imbestigasyon ang UNHRC sa ‘di umano’y nagaganap na EJK sa ilalim ng kampanya kontra droga ng administrasyong Duterte.

Ayon kay DFA Secretary Teodoro ‘Teddy Boy’ Locsin, ni-reject ng Pilipinas ang naturang resolusyon.

Sinabi ni Locsin, ito ang unang pagkakataong hiniling sa UNHRC, na maglunsad ng imbestigasyon sa diumano’y EJK sa bansa.

Gayunman, ikinalugod ng National Union of People’s Lawyer, Karapatan at Amnesty International ang naging desisyon ng UN human rights na anila’y isang tagumpay sa paghahanap ng katarungan para sa mga napatay na may kaugnayan sa kampanya ng Duterte administration kontra droga.

Hindi umano dapat ma­ngamba ang Pilipinas sa UN proble kung wala itong itinatago na labas sa batas, ayon sa Amnesty international. (Aileen Taliping/Prince Golez/Dindong Matining/Armida Rico)