Umihi sa harap ng prof

Matagal na akong hindi nakakatuntong sa eskwelahan pero dito sumentro ang isa kong panaginip. Nangyari ito sa dati kong unversity at kasama ko ang isa kong classmate, na ngayon ay hindi ko na rin masyado nakakausap pero very close kami dati. So sa panaginip ko nasa cr kami ng classmate ko at naghahanap ng pwesto para umihi dahil medyo madaming tao, pero hindi napansin na magsisimula na ang next subject namin kaya imbes na umihi pa ako dali-dali na kaming nagpunta sa room na bagong bago na ang disenyo kumpara sa natatandaan ko noon. Parang pahagdan na ang style ng room at umupo kami sa may bandang taas dahil medyo late na ang pagpasok namin. Hindi ko kilala ‘yung prof pero parang pang-engineering ang subject niya. Maya-maya napansin ko na naihi ako sa pants ko at pilit kong tinago ‘yung basa sa mga kaklase ko, nang masiguro ko na hindi sila nakatingin lumabas agad ako sa room.

Sa pangkalahatan, ang panaginip mo ay nagsasabing mayroong aspekto sa iyong buhay ang hindi mo kontrolado sa ngayon. Sinisimbolo ng pag-ihi mo sa publiko, ang pakiramdam mo na natatapakan ang iyong pride at mayroon ka ring posibleng nararamdamang pagkahiya sa sarili.

Posible rin naman na ang panaginip na ito ay nagsasabi na hindi ka malapit sa ngayon sa mga kaibigan o ayaw mong makipag-socialize sa iba.

Isa rin itong babala na labis-labis ang paggastos mo at madaling lumagpas sa iyong mga kamay ang hawak na pera. Kung ang ihi na lumabas sa iyo ay kumalat sa sahig, sinasabi nitong nagaalala ka sa pagkaubos ng iyong pera o kawalan ng kasiguraduhan sa hinaharap. Dapat mong ikonsidera ang pag-iisip muna sa magiging resulta bago ka gumawa ng anumang hakbang.

May paalala rin ito kung hindi ka madalas na nakikinig sa mga tao sa iyong paligid. Kailangan mong isipin ang mga nakalipas na aksyon para matukoy kung paano ka magiging mabuti pang indibidwal.

Dahil ang panaginip mo ay nangyari sa eskuwelahan, posible itong mangahulugan na hindi mo matukoy kung may progreso ka kaya ito na ang panahon para magplano at ilabas ang iyong potensyal. Ang mismong pinangyarihan nito o dati mong university ay nangangahulugan din na dapat mong tingnan ang mga nakaraan mong karanasan para maiayos ang kasalukuyan mong lagay bago ka gumawa ng mas malaking aksyon.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.