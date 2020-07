Umento sa mga gov’t nurse ibibigay na – Ping

Asahan nang tataas ang suweldo ng mga entry-level nurse na nagtatrabaho sa gobyerno matapos ilabas ng Department of Budget and Management (DBM) ang kumpirmasyon sa pondong inilaan para sa mga ito.

Ayon kay Senador Panfilo `Ping’ Lacson, ang umento sa suweldo para sa mga government nurse ay magsisilbing dagdag pamadyak ng mga ito ngayong COVID-19 pandemic.

Si Lacson ang nagsulong sa Senado para isama ang naturang pondo sa 2020 national budget.

“Definitely, no amount is enough to show our appreciation for the sacrifices and hard work of our nurses, especially those in the front lines,” pahayag ni Lacson.

“Still, this pay increase – which was sought even before the COVID pandemic hit – will be of help to them in one way or another,” aniya pa.

Binigyang-diin ng senador na sa panahon ng pandemya ay nangangailangan ng dagdag na paghuhugutan ng lakas ang mga frontliner katulad ng mga nurse, kung kaya’t magsisilbi na ring permanenteng ayuda sa kanila ang umento.

Nitong Hulyo 17 inilabas ng DBM ang Circular 2020-4 na layong itaas sa Salary Grade 15 mula sa Salary Grade 11 ang entry level na suweldo ng government nurse. (Dindo Matining)