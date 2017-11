Umento sa government employees simula Enero 2018

Magkakaroon na ng katuparan ang inaasahang dagdag-sahod sa mahigit 1.2 milyong kawani ng gobyerno sa pagpasok ng 2018 makaraang ihayag ng Department of Budget and Management (DBM) na ipatutupad na ang ikatlong tranche ng salary increase.

Epektibo ito sa Enero 2018 at makikinabang dito ang lahat ng kawani sa ehekutibo, lehislatura at hudikatura, at kasama rin sa compensation adjustment scheme ang mga empleyado sa State Universities and Colleges.

Bukod sa umento sa sahod, makakatanggap pa rin ng allowances at benepisyo ang mga kawani ng gobyerno gaya ng mid-year at year-end bonus na katumbas ng isang buwang sahod, cash gift at productivity enhancement incentive.

Kapag naipatupad na ang salary increase, madaragdagan ng mahigit P70,000 ang sahod ng Pangulo mula sa kasalukuyang tinatanggap na mahigit P215,000 o nasa salary grade 33 na siyang pinakamataas na grado para sa empleyado ng gobyerno, katumbas ng 34.1%.