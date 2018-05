Umayos kundi mamalasin kayo

Marunong tumupad sa pangako si PNP Region 4A director Gen. Guil­lermo Eleazar.

Hindi po siya drawing ika nga. Ito ang Mamang Pulis na marunong kumilala sa magagandang nagawa ng kanyang mga tauhan.

At totoo sa kanyang salita, isang buwan pa lang po siya sa kanyang bagong ‘Tahanan’ ay nakita na niya ang magagandang trabaho ng mga kapulisan sa ilalim niya at hindi niya ito binalewala.

Noong Mayo 17, 2018, nagbigay ng mga award si Gen. Eleazar sa ilang opisyal at mga pulis sa probinsiya ng Quezon bilang pagkilala sa kanilang mga achievement.

Mga Medalya Ng Kaga­lingan at Medalya Ng Papuri ang ikinabit ni Gen. Eleazar sa dibdib nina Superintendent Romulo Albacen, Lucena city chief of police; Vicente Cabatingan, dating Lucena City chief; Eduardo Mallo, Candelaria police chief; at Rafael Torres, Sariaya police chief; P/S Insp. Ferdinand Bondad, Perez police chief; at P/S Insp. Milo Tabernilla, hepe ng Unisan.

Bumida rin po ang kani-kanilang mga tauhan dahil hindi rin sila kinalimutan ng ating Mamang Pulis.

Nag-uwi rin po sila ng mga medalya na pustahan po tayo at isasabit nila sa kanilang mga tahanan.

Aba eh proud policemen lang po ang peg ng ating mga pulis.

Sa susunod na mga linggo, kikilalanin din ni Gen. Eleazar ang iba pang mga pulis na nagpakita ng kagalingan sa kanilang serbisyo sa kani-kanilang mga probinsiya.

Kung ganito naman po ang leader natin, aba eh magsisipag talaga ang ating mga pulis.

Kasi nga po, kahit ang mga pulis nating may tig-isang guhit pa lang sa kanilang mga uniporme ay kinikilala at ginagantimpalaan ni Gen. Eleazar.

Sabi nga ni Gen. Elea­zar, gagantimpalaan nila ang mga mabubuti at parurusahan naman ang mga masasama o anay sa kanilang hanay. Simple lang po hindi ba, in short, abot niya ang galaw ng kanyang mga tauhan.

Kaya umayos po kayo mga Sir at Ma’am, mahirap ng masapul at pupulutin kayo tiyak sa kangkungan.

Kung may mga extra-curricular activity kayo na magiging batik sa imahe ng kapulisan, aba eh mag­lubay na kayo. Ayaw po ni Gen. Eleazar na makaladkad ang sagradong uniporme ng pulis sa mga kawalanghiyaan.

Simple lang naman po ang nais ni Gen. Eleazar. ‘Yung pulos matitinong pulis ang manatili sa PNP.

Kaya ‘yung mga walanghiya, mangungurakot at abusadong pulis diyan na ginagamit na panakot ang kanilang mga uniporme, wala kayong karapatang tawaging taga­pagligtas.

Mabuti na lang po at nahubog sa maganda ang mga pulis sa ilalim ng pamunuan ng ating Mamang Pulis.

Dahil isang buwan matapos niyang bitawan ang mga salitang ‘yun, sumadsad agad ang crime rate sa rehiyon ng 10 percent.

Patunay lang ito na abot talaga ni Gen. Elea­zar ang galaw ng mga kriminal sa rehiyon.

Patuloy daw po kasi siyang mag-iikot, lalo na sa gabi, para makita niya kung talagang nagtatrabaho ang mga pulis o natutulog lang sa kanilang mga duty.

Sabi ni Gen. Eleazar, “‘Pag wala akong nakitang nagpapatrol­yang pulis sa mga kalye, mamalasin kayo.”

Gugustuhin niyo pa bang malasin kayo?