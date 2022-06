Umangas na may utol sa TV network, 5 pa tinuluyan

Anim na sangkot sa ilegal na droga, kabilang ang pasimuno sa mga robbery-hold up at kapatid umano ng opisyal ng malaking TV network sa bansa, ang kinalawit sa serye ng buy-bust operation sa Bulacan noong Sabado.

Kinilala ni acting Bulacan Provincial Office director P/Col. Charlie Cabradilla ang mga nadakip na sina Angelo Capili ng Brgy. Bagna, Malolos City na nadiskubreng sangkot sa serye ng robbery-hold up sa mga bayan ng Guiginto, Malolos City, Calumpit at Angat, Peejay Garcia na nagpakilalang kapatid ng isang mataas na opisyal sa isang TV network at nakatira sa Brgy. Sto. Niño Plaridel, Lorenzo Mendoza ng Brgy. Pagala, Baliwag; Mateo Ragsag Jr. alyas ‘Dodong’ ng Lumang Bayan, Plaridel; Feliciano Herrera alyas ‘Ati’ ng Brgy. Iba at Ariel Ogalinola alyas ‘Aying’ ng Camalig, kapwa sa Meycauayan City.

Nasamsam umano sa kanilang pag-iingat ang kabuuang 21 pakete ng shabu, isang cal .38 revolver at buy-bust money mula sa buy-bust operation na inilatag ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) sa Malolos City, Baliwag, Plaridel at Meycauayan City noong Sabado. Nagyabang pa umano si Garcia na may kapatid sila sa isang TV network na may koneksiyon sa pulisya at gobyerno. (Jun Borlongan)