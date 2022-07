Umamin sa ‘default notice’: Dennis Uy siningil ng BDO sa utang

Tinaningan ng apat na araw ng Banco de Oro Unibank ang kilalang negosyanteng si Dennis Uy na i-settle ang kaniyang loan agreements na aabot sa bilyong halaga.

Kung hindi umano makikipag-settle ang negosyante ay mapipilitan ang BDO Unibank na na iparemata ang loan collateral nito depende sa kakayahan niya dahil kung hindi umano maaayos nito ang mga obligasyon sa loob ng apat na araw ay maaaring humantong sa largest corporate default ito sa kasaysayan ng Pilipinas.

Si Uy ay binigyan ng hanggang Martes, July 26 na tugunan ang notice ng BDO.

Samantala, kinumpirma ng Udenna, holding firm ng crony ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na natanggap nila ang “default letter” mula sa consortium ng mga bangko sa pangu¬nguna ng BDO Unibank nitong July 22.

Iginiit naman ng Udenna na hindi pa sila nade-default sa master lease agreement sa pagitan ng kanilang Global Gateway Development Corp. (GGDC) at state-owned Clark International Airport Corp. (CIAC) na may 177 hectare property sa Clark Freeport Zone.

“We replied to the consortium banks to dispute their conclusion and clarified that, under the circumstances, there has been in fact, no event of default or, at the very least, no irremediable event of default, under the master lease agreement on the part of CGCC (Clark Global City Corp.) or GGDC,” batay sa inilabas na statement ng Udenna nitong July 23.

“GGDC and CIAC are working on an amicable resolution that will not result to any violation under the master lease agreement,” dagdag pa nito.

Binigyang-diin ng Udenna na ang BDO lang ang patuloy na nagsasabing hindi na malulunasan pa ang events of default dahilan upang mag-isyu ito ng notice of declaration of default nitong Biyernes.

Nabatid na kinuha ni Uy ang GGDC noong 2017 at umutang ng P50.2 billion mula sa BDO at iba pang mga bangko sa nasabing taon. (Dolly Cabreza)