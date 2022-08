‘Umamin na kayo’ Liza, James couple goal sa Hawaii

‘Umamin na kayo!’

Ganiyan nga ang chika, mensahe, sigaw ng mga ‘Marites’ kina James Reid, Liza Soberano, dahil sa mga sunod-sunod na naglalabasang mga photo nila.

Ang latest nga ay ang mga photo nila sa Hawaii, na kung saan, ang iba ay parang stolen shot, o parang paparazzi style. May photo na naglalakad ang dalawa na nauuna si James at naka-topless, habang kasunod naman si Liza, na seksing-seksi rin sa kanyang outfit.

May photo rin sila na nasa isang fastfood at parehong-pareho ang style ng paghawak nila ng mga bag nila, at parehong-pareho rin halos ang outfit nila.

Makikita rin na dumalo sila sa birthday party ni Bretman Rock sa Hawaii nga.

Well, in fairness kasi sa mga photo, para talagang may something sa kanila, para talaga silang magdyowa, na parang hindi lang talent at manager ang meron sa kanila.

Masyado kasi silang bagay sa isa’t isa. Masyadong nagbi-blend ang mga looks nila, at talaga namang bagay na bagay sila.

“They look good together,” sabi ng mga fan, na sinang-ayunan ng marami.

May mga naawa naman kay Enrique Gil, na feeling nila ay napag-iiwanan na talaga. Na kung sila raw si Enrique, masasaktan talaga sila, malulungkot talaga sila.

“Enrique kabahan ka na!” ang chika pa ng isang sulsulero, sulsulera.

Pero siyempre, nandiyan pa rin ang mga fan na nakikiusap, na wag bigyan ng malisya ang ganap kina Liza at James. Na trabaho lang ang lahat, at hindi dapat husgahan.

Huwag daw masyadong maisyu ang mga fan, dahil wala namang ginagawang masama ang mga idolo nila.

At naniniwala sila na hinding-hindi maghihiwalay sina Liza at Enrique, nang dahil lang kay James.

Well… (Dondon Sermino)