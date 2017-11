Umaasa sa pangako ni Digong nabawasan

Nasa tatlo sa bawat sampung Filipino na lamang ang umaasang matutupad ni Pangulong Rodrigo ‘Digong’ Duterte ang lahat o karamihan ng ipinangako niya para sa bansa, ayon sa survey ng Social Weather Station (SWS).

Katumbas ito ng 17% pagbaba ng bilang ng Filipino na naniniwala na matutupad ni Pangulong Duterte ang lahat o karamihan ng ipinangako niyang gagawin para sa kapakanan ng mamamayan.

Noong Marso, 2017 ay 52% ang naniniwala na matutupad ang lahat at karamihan ng kanyang pangako subalit sa survey na isinagawa sa 1,500 respondents sa buong kapuluan noong Setyembre 23-27,2017 bumagsak ito sa 35%.

Sinabi naman kahapon ni acting Presidential Spokesman Harry Roque na walang kakaiiba o kataka-taka sa resulta ng survey dahil pagkatapos ng eleksiyon ay nagiging realistiko na ang publiko at ganito naman talaga ang trend kahit sa mga nakalipas na administrasyon­.

Ang mahalaga ayon kay Roque ay nananatilin­g kontento ang mga Filipino sa pagpapatakbo ng Pangul­o sa gobyerno, patunay ang ‘very good’ na over-all performance at +58 na rating nito.

“We find nothing unusual in the drop of those who expect that he would fulfill his promises as the euphoria of the elections normally wears off after a year in office and people become more realistic on what the government can deliver. This has been the trend in previous administrations.­” paliwanag ni Roque.