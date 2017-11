Ulo ni Tugade hiningi

Hinamon ng isang mambabatas si Secretary Arthur Tugade at ma­ging ang iba pang opisyal ng Department of Transportation (DOTr) na sabay-sabay magbitiw sa kanilang puwesto kung hindi kayang tuparin ang ipinangakong pagbabago sa pagpapatakbo ng ­Metro Rail Transit (MRT) Line 3.

“We challenge the leadership of DOTr after six months kapag hindi nila napatotohanan ‘yung kanilang promise and commitment na sinabi nila na maaayos ito after three to six months at ‘pag mauulit pa rin ang mga problemang ito they should pack-up.

Mare-resign dapat sila and let other competent to takeover,” pahayag ni Anakpawis Party-list Rep. Ariel Casilao.

Binigyang-diin pa ni Casilao na dapat magsilbing leksyon na ang nangyari sa MRT-3 at hindi na maulit pa ang nararanasang mga aberya sa ilalim ng dati nitong maintenance provider na Busan Universal Rail, Inc. (BURI).

“This should also be a lesson lalo pa na inuumpisahan na ang MRT-7 and the operation after the construction dapat maging isang lesson na itong nangyari sa MRT-3 at hindi dapat ma-apply at maulit kapag nag-operate na ang MRT-7,” giit pa ng kongresista.

Sa hiwalay na pana­yam kahapon, sinabi ni DOTr Undersecretary Cesar Chavez na hindi naman masosolusyonan sa loob ng isang araw lamang ang problema sa MRT-3 at sa halip ay hinihiling nito sa publiko na bigyan sila ng tatlo hanggang anim na buwan para mapabuti ang serbisyo nito matapos kanselahin nila ang kontrata ng BURI bilang maintenance provider.

“Kami na muna ang magpapatakbo, tatanggapin namin ang pagmumura ng ating mga kababayan, lalo na sa umaga.

Ang importante sa amin, ‘di bale kaming murahin, ‘wag lang makitang umiiyak sila dahil lang sa aksidente,” pahayag ni Chavez sa isang panayam.

Gumawa na umano ang DOTr ng maintenance transition team na kinabibilangan ng mga tao na makakasama sa Light Rail Transit (LRT) Lines 1 at 2, maging ang mga senior technician ng LRT Authority gayundin ang mga engineer ng Philippine National Railways (PNR).

3 contractor tulo-laway sa MRT

Nalaman din kay Chavez na tatlong mala­laking kompanya ang interesado na pumalit sa BURI bilang maintenance provider ng MRT-3.





Tinukoy ng opisyal ang Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. na nakabase sa Japan, ang Singapore Mass Rapid Transit at ang RAPT Maintenance na nagpahayag diumano ng interes na pangasiwaan ang pagpapatakbo sa MRT-3.

Ayon kay Chavez, ang magiging trabaho ng kukunin ng DOTr na bagong maintenance provider ay bumili ng spare parts na consumable at capital gayundin ang rehabilitasyon ng MRT-3.

Kaugnay nito, nagpauna na ng paalala si Bayan Muna Party-list Rep. Carlos Isagani Zarate sa DOTr na huwag papopormahin ang mga naglalaway sa kontrata ng maintenance ng MRT-3.

Dapat aniyang masiguro na mas mahusay ang papalit sa BURI sa pagpapatakbo ng mga tren.

“Matagal na dapat kinansela ng DOTr itong kontrata with BURI at nananawagan tayo sa DOTr na huwag gawing palabigasan at pagkakaperahan ang MRT na baka mayroon na namang naglalaway d’yan na makuha itong multi-million contract ng maintenance na mga kaibigan nang kung sino man d’yan na nasa pamahalaan ngayon,” pahayag ni Zarate.

Kailangan aniyang magkaroon na ng komprehensibong solusyon ang mga problemang kinakaharap sa MRT-3.