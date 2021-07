Ulat ng Bayanihan

Ilang araw pa lang ang lumipas, pero meron ba sa inyong nakakaalala pa ng huling SONA ni Pangulong Duterte? Sa social media feed ko nga, ilang oras pa lang, tuluyan nang natabunan ang tatlong oras na talumpati ng tatlong minutong olympic moment ni Hidilyn Diaz.

Halatang uhaw ang mga Pilipino sa magandang balita. Sa ngayon, hindi malinaw kung hanggang kailan bubuhatin ng tagumpay ni Hidilyn ang fighting spirit ng ating mga kababayan. Pataas ang infection rate ng COVID dahil sa delta variant, at marami ang kinakabahan sa posibilidad ng pagpataw ng isa na namang variation ng community quarantine.

Itong kaba sanang ito ang tinugunan ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA. Pero halos pahapyaw niya lang itong tinalakay, at ni wala ngang kahit anong nabanggit tungkol sa bagong variant.

As usual, ang nagpuno sa ganitong pagkukulang ay si Vice President Leni Robredo. Sa kanyang sariling Ulat sa Bayan, naipaliwanag niya nang malinaw ang totoong state of the nation: dahil sa mabagal at palpak na pagtugon ng gobyerno sa pandemya, ang talagang tumulong sa mga Pilipino ay ang kapwa nila Pilipino.

Tingnan na lang natin halimbawa ang espiritu ng bayanihan na nakita natin sa mga community pantry. Sa Office of the Vice President naman, mga volunteer at pribadong sektor ang tumulong sa pagtugon sa pangangailangan. Kasama na diyan ang pagbibigay ng ayuda, tulong sa mga maliliit na industriyang tinamaan ng lockdown, libreng swab test, vaccination drives na may insentiba sa magpapabakuna, online consultation para sa mga hindi makapuntang ospital, suporta sa mga guro’t mag-aaral na apektado ng biglaang distance learning, sa mga nawalan ng trabaho dahil sa lockdown, at sa mga frontliner na naging tagabuhat ng napakalaking responsibilidad at napakaraming suliranin simula pa noong nakaraang taon.

Kailangang sabihin na may mga ginawa naman ang pamahalaan para maibsan ang parusa ng pandemya sa mga Pilipino. Pero hindi rin maitatanggi na kulang na kulang ito, bukod sa walang malinaw na kumpas at minsan pa nga’y higit na nakadaragdag sa problema kesa nakababawas dito. Huwag na rin nating pag-usapan ang mga opisyal ng gobyerno na mismong lumalabag sa mga patakaran na sila dapat ang nagpapatupad.

Pag-usapan na lang natin ang sinabi ni VP Leni na sa tingin ko, sasang-ayunan ng kahit sinong may gustong makabangon na tayo sa ating pagkakalugmok: Kailangang itutok ng pamahalaan ang lahat ng enerhiya nito sa pagtugon sa pandemya, at sa epekto nito sa mga Pilipino. Sabi pa niya: “Kung magkakabit ng billboard at tarp, sana tungkol sa kung paanong makakaiwas sa sakit. Kung may ipapagawa sa isang batalyong graphic artist, sana ang layunin, para dumami pa ang magpapabakuna. Kung magpapasa ng mga bagong batas, unahin sana ang pondo at pagpapatibay ng mga sistema laban sa pandemya.” Bato-bato sa langit, ang tamaan sapul.

Bilang pagtatapos, nanawagan ang bise (busy?) presidente na magkaisa ang lahat. Para sa akin, ito ang olympic moment ng kanyang talumpati. Ito kasi ang madaling makalimutan ngayong may mga taong ginawa nang negosyo ang pagpapakalat ng pagkakahati sa social media. Ito yung unti-unting nabubura sa isip natin habang naiipit tayo sa sarili nating mga tahanan at problema habang niroroleta tayo ng kung anu-anong CQ. Ito yung tinatanggal sa kamalayan natin habang papalapit na naman ang panahon para pumili ng bagong lider ng bansa.

Lahat ng ito, naiparating ni VP Leni sa kanyang talumpati na hindi lumampas ng labinlimang minuto. Matapat ang assessment sa state of the nation, malinaw ang latag ng mga naging tagumpay, at direkta ang punto tungkol sa dapat na gawin sa parating na mga araw.

Habang isinusulat ko ito, nagiging malinaw ang isang trend: Babae ang bubuhat sa atin sa matagal na nating pagkakahiga bilang isang bansa. Babae ang magpapalitaw ng tibay, lakas, at paninindigan ng Pilipino. Babae ang magbubuklod sa atin patungo sa paggaling ng mga sakit ng ating bansa.