UK variant sa PH sumisirit na

MAY 18 pang bagong kaso ng COVID19 B.1.1.7 va­riant ang na-detect ng Department of Health (DOH) matapos ang sequencing na ginawa ng Philippine Genome Center (PGC) sa mga samples na kanilang sinuri.

Ayon sa DOH, sa kabuuan ay umabot na sa 62 ang na-detect na UK variant sa bansa bukod pa sa natuklasang mutation.

“The DOH, UP-PGC, and UP-NIH further report that an additional sample from Region 7 belonging to the last (6th) genome sequen­cing batch was found to have both N501Y and E484K mutations, while 2 among the 80 Region 7 samples sequenced in the 7th batch were also found to have both mutations, bringin­g the total to 34,” ayon pa sa statement ng DOH kahapon.

Ang breakdown ng bagong UK variant case ay nagmula sa ikapitong batch ng genome sequencing kung saan 13 sa 18 ay mga returning Filipino.

Sa nasabing bilang, isa ay mula sa La Trinidad, Benguet, dalawa naman ay mula sa Bontoc, Mountain Province habang ang dalawang iba pa ay biniberipika kung returning OFW o lokal na kaso.

Una nang sinabi ng DOH na 40 sa 44 kaso ng UK variant ang nakarekober na sa sakit.

Isa namang 84-anyos ang nasawi habang ginagamot ang iba pa.

Ang bagong variant ay unang natagpuan sa United Kingdom at pinaniniwalaang mas nakahahawa kaysa orihinal na bersiyon ng SARS-CoV-2, ang virus na sanhi ng COVID-19. (Juliet de Loza-Cudia)