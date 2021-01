UK COVID mas nakamamatay

Inanunsyo ni British Prime Minister Boris Johnson na posibleng mas delikadong matamaan ng bagong variant ng COVID-19 na nagmula sa United Kingdom.

Lahad ni Johnson, bukod sa mas madali itong makahawa, mas mataas din umano ang nakikitang tsansa ng pagkamatay sa naturang bersyon ng coronavirus.

“We’ve been informed that in addition to spreading more quickly, there is some evidence that the new variant… may be more associated with a higher degree of mortality,” ayon sa UK top official sa isang press conference.

Pahayag naman ni UK chief scientific adviser Patrick Vallance, sa datos ay sa 1,000 tatamaan ng UK COVID-19 strain, 13 hanggang 14 katao ang nasasawi.

Malayo ito sa unang bugso ng COVID-19 kung saan 10 pasyente lamang ang inaasahang mamatay sa virus.

Gayunpaman, siniguro ni Johnson na epektibo ang mga aprubadong bakuna sa bagong variant ng new coronavirus.

Ang nasabing UK strain ay dating napag-alaman na 70-percent mas nakahahawa kaysa sa orihinal na bersyon ng virus.