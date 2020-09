UHC ‘wag damay sa PhilHealth scam-Lacson

Dapat suportahan ng Kongreso ang 2021 budget para sa implementasyon ng Universal Health Care (UHC) law sa kabila ng alegasyon ng talamak na korapsyon sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth), ayon kay Senador Panfilo Lacson.

“Despite the shameless corruption in PhilHealth, the 2021 Universal Health Care budget deserves full support from Congress,” pahayag ni Lacson sa kanyang post sa Twitter.

“But we can make our healthcare program more meaningful by immediately putting in jail all those who stole our money, directly or otherwise,” dagdag pa nito.

Nitong nagdaang lingo, sinumulan ng Kamara ang pagtalakay sa panukalang P4.506 trilyong 2021 national budget na 9.9 porsiyentong mas malaki sa 2020 budget.

Sa P4 .506 trilyong 2021 national budget ay inaasahang tatanggap ng P71.4 bilyon para sa pagpapatupad ng UHC. (Dindo Matining)