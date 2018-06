Ugnayang Pilipinas-South Korea mas pinagtibay pa

Koreanovela, ­K-Pop, mga makapi­gil-hiningang ta­nawin, masasarap na pagkain – iilan lamang ito sa mga talagang nagpasikat at nagpakilala sa bansang South Korea (Republic of Korea/ROK) sa ating mga kababayan.

Hindi matatawaran na malapit sa puso nating mga Pinoy ang South Korea. Mainit ang pagtanggap nating mga Pilipino sa mga bumibisitang mga Korean national. Sa katuna­yan, ang South Korea ang number 1 source ng mga turistang bumibisita sa ­ating bansa na tinatayang uma­bot ng 1.6 million noong 2017, ayon sa Department of Tourism (DOT).

Malalim ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Noong dekada ’50, libo-libong mga Filipino ang tumulong sa nakipaglaban para sa demokrasya ng South Korea.

Sa pagbisita ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, mas pinaigting pa ang relasyon ng dalawang bansa. Personal ko pong nasaksihan ang taos-pusong pasasalamat at masigasig na pakikipag-ugna­yan ni Pangulong Duterte sa bansang South Korea.

Ang bilateral na pagpupulong na ginanap sa Cheong Wa Dae (Blue House), ang official residence ng Republic of Korea, nitong ika-4 ng Hunyo ay nagbunga ng limang (5) G2G o government to go­vernment agreements:

• Memorandum of Understanding (MOU) for Cooperation on the Expansion of Renewable Energy Deployment sa pagitan ng Ministry of Trade, Industry and Energy of the Republic of Korea at ng Department of National Defense (DND) of the Republic of the Philippines.

• MOU on Scienti­fic and Technological Coo­peration sa pagitan ng Department of Science and Technology-PH (DOST) at ng Ministry of Science and ICT-ROK.

• Loan Agreement para sa New Cebu Internatio­nal Container Port sa pa­gitan ng Government of the Republic of the Phi­lippines at Export-Import Bank of Korea.

• Establishment ng Joint Commission for Trade and Economic Cooperation (renewal agreement for JCTEC).

• MOU sa pagitan ng Department of Transportation-PH (DOTr) at ng Mi­nistry of Land, Infrastructure and Transport-ROK Concerning Cooperation in the Field of Transport.

Bukod dito ay nangako rin ang gobyerno ng South Korea na kanilang dodoblehin ang Official Deve­lopment Assistance (ODA) para sa Pilipinas naaabot ng $1 bilyon para sa programang Build, Build, Build. Makakatulong ito sa pagbuti ng imprastruktura sa ating bansa gaya ng mga tulay at kalsada. Dito rin po natin kukuhanin ang $172.64 milyon para maipagawa ang New Cebu Internatio­nal Container Port.

Dagdag rin dito ay ang kanilang ipinangakong $4.9 bilyon na halaga ng pamumuhunan.

Ibinibigay rin po ni Presidente Duterte ang suporta ng Pilipinas para sa peace talks o usaping pang­kapayapaan sa pagitan ng South Korea at North Korea pati na rin ang pagtutol niya sa paggamit ng North Korea sa mga nuclear wea­pon. Ipinarating niya ang kanyang tiwala na magi­ging matagumpay ang usa­ping pangkapayapaan sa pagitan ng South Korea at North Korea.

Napagkasunduan rin ng dalawang bansa na gawin ang taong 2019 bilang year of mutual exchanges between South Korea and the Philippines. Ang 2019 ay ang 70th Anniversary of the Phi­lippines-South Korea relations. Dito ay makikita natin ang dedikasyon ng Pangulo upang mapa­lakas ang pampolitika at ekonomikong kooperasyon ng Pilipinas at South Korea. Kaakibat nito ang kooperasyon sa depensa at seguridad, teknolohiya, agrikultura, at kalikasan.

At huli, hindi nakalimutan na muling pasalamatan ng ating Pangulo ang gob­yerno ng South Korea para sa pagpapanatiling ligtas sa ating mga kababayang nasa tinatayang 60,000 na nagtratrabaho at naninirahan sa South Korea. Syempre, hindi rin nakalimutan ng ating Pangulo na bisitahin ang Filipino Community na siyang nagpasaya sa ating mga kababayan.

Patunay ito na walang-sawang sumusuporta ang ­ating kapwa Pilipino kay Pangulong Duterte, saan mang panig ng mundo.