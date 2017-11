Ugnayang ekonomiya ng ASEAN at Russia palawakin – Medvedev

Nanawagan kahapon si Russian Prime Minister Dmitry Medvedev na magkaroon ng kooperasyon ang ASEAN at Russia sa sektor ng enerhiya, agrikultura, navigation at financial services technology.

Inihayag ito ni Medvedev nang maging keynote speaker sa 2017 ASEAN Business and Investment Summit (ABIS). Ayon sa Prime Minister, ang Russia at ASEAN ay may ugnayan na sa loob ng 20 taon subalit ang kanilang kalakalan at pamumuhunan ay hindi gaanong napalago.

“Russia and ASEAN have been linked for 20 years by a special form of partnership, a delicate partnership that gives impetus to beneficial and mutual cooperation,” ayon pa kay Medvedev.

“So far, our turnover numbers are quite mo­dest with the region, investments practically the same,” wika ni Medvedev.

Sinabi pa ni Medvedev na regular na bumibisita sa ASEAN ang mga negosyanteng Ruso at nais naman nila na bisitahin din sila ng mga negos­yante sa rehiyon.