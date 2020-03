UFC fight nina Romero, Adesanya nakakabagot

NAKAKAANTOK ang UFC 248 battle nina Yoel Romero at Israel Adesanya sa Las Vegas nitong Sabado.

Binu-boo na sila ng crowd dahil wala ang inaasahang­ balugbugan­ at bangasan­ ng mukha.

Sa halip, puro pitik na sipa ang umigkas.

Pagkatapos ng bout ay nagawa pang magpatutsada ni Romero na puro takbo raw ang ginawa ng kanyang kalaban.

“The people want to see the good fight, not like this.… You want to see running, go see Usain Bolt,” aniya sa ring interview ng Sports Center.

Binigay ang panalo­ kay Adesanya via unani­mous decisions sa mga iskor na 48-47, 48-47 at 49-46.

Umpisa ng laban, pumagitna si Romero na nakataas ang mga kamay, nakatayo lang doon ng 30-40 seconds na hindi gumagalaw.

Pumasok si Ade­sanya, nagpakawala ng ilang leg kicks pero hindi ganu’n kalakas.

Kung ano’ng klaseng estratehiya iyon ay si Romero lang ang nakakaalam. Basta pagkatapos ng laban ay umaa­ngal siyang parang ninakawan ng panalo.

“The people pay. For what? Not to see running,” busa ni Romero sa interview ni Joe Rogan.

Madalang pa sa patak ng ulan ang suntok­ na pinakawalan ni Romero, mas mataas ang enerhiya niya sa interview.

Sa kasagsagan ng pakiramdaman ng dalawa sa Octagon, sinindihan ng crowd ang flashlight sa kanilang cell phone at itinaas. Maya-maya, sumi­sigaw sila ng “Boring!­ Bo­ring!” (VE)