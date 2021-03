Ubos oras ko! Duterte nangamote sa coronavirus

Aminado si Pangulong Rodrigo Duterte na ang problema sa COVID-19 siya nahirapan ng husto at naggugol ng maraming oras kung paano ito malutas at makapagpagaan sa dinaranas na sakripisyo ng mga Pilipino.

Sa kanyang regular na Talk to the People, sinabi ng Pangulo na mas higit pa sa maraming dokumentong binabasa at pinag-aaralan nito ang pagtutok sa isyu ng COVID-19 .

“I’m having a hard time. I’m grappling with the issue of COVID. It takes most of my time actually. More than any other papers, it’s the COVID that is taking my time or most of my time looking for ways ang kung ano na ang nangyayari doon sa labas kung saan tayo makakuha,” anang Pangulo.

Mahal aniya nito ang lahat ng Pilipino dahil kadugo niya ang mga ito, at siya ang huling tao sa Pilipinas na magpapahirap sa mga ito.

“Lahat ng Pilipino ay mahal ko kasi kadugo ko. At pinag-uusapan natin ngayon ang mahirap na sitwasyon dito sa atin,” dagdag ng Presidente.

Kung mayroon lamang aniya sana siyang kapangyarihan para maalis ang lahat na dinaranas na problema ng sambayanan sa matinding epekto ng COVID pandemic ay ginawa na niya ito.

“If only I had the power, kung nandiyan lang sa akin yung power na like magic wand na maalis kaagad itong problema natin,” wika ng Pangulo.

Mahigit isang taon ng nakikipaglaban ang mga Pilipino sa COVID-19 at ngayon ay muling tumataas ang kaso ng mga nagkakasakit sa bagsik ng virus. (Aileen Taliping)