Ubos ang ipon sa COVID-19

Malamang na mapapailing na lang ang mga tropapips natin na nabutas ang bulsa dahil sa pagpapagamot ng COVID-19 kapag nakakarinig sila ng mga tao na hindi pa rin naniniwala na totoo ang virus na nagmula sa China.

Bulong ng isang kurimaw natin, ibinibida ng isang tambay sa tayaan ng lotto na “COVID is not real.” Bakit daw kasi siya, madalas nasa labas pero hindi naman nagkasakit. “It’s all in the mind” pa ang pabida ng matanda na nang-uurot lang sa mga tumataya ng Swertres para makahingi ng balato.

Suwerte ng mokong kung hindi siya tinamaan ng virus kahit pa pabaya siya. O baka naman nahawahan na siya pero wala lang siyang naramdamang sintomas.

Pero sa mga taong naospital o may kaanak na tinamaan ng COVID-19, at nadala nila sa pribadong pagamutan, at naging kritikal ang kalagayan, malamang na mapapailing sila sa laki ng gastos.

Kapag ang pasyente eh naging kritikal ang lagay at kinailangang ilagay sa Intensive Care Unit, malamang na parang metro ng taxi na may batingting ang lakas ng gastos ng pasyente.

Kung mayaman ang pasyente o ang pamilya, hindi nila poproblemahin ang hospital billing. Pero kung karaniwang manggagawa na nakaipon dahil sa pagsisikap, malamang maubos ang kaniyang ipinundar at magkautang pa.

Dahil na rin sa tindi ng atake ng COVID sa ibang pasyente, may ibang nagkakamali at may ibang napipilitan na dalhin sa pribadong ospital ang kanilang pasyente sa halip na sa government hospital; na bukod sa mas menos ang gastos, mas madali pang makahingi ng tulong pinansiyal sa mga institusyon tulad ng DSWD, PCSO o sa mga “guarantee letter” mula sa mga mambabatas.

Kaya lang, may mga pagkakataon talaga na hindi naiiwasan na ipasok sa pribadong pagamutan ang pasyente. Tulad noong sumipa ang COVID cases sa Metro Manila na punuan ang mga pampublikong pagamutan at walang pagpipilian kundi ipasok sa private hospital.

Ang kakilala ng isa nating kurimaw, dinala sa pribadong pagamutan ang kanilang pasyente dahil inakala nilang aabutin lang ng ilang linggo ang gamutan at gagaling na. Ang kaso, lumubha ang lagay nito at naging kritikal.

Umabot na ng mahigit isang buwan ang pasyente sa ospital at pumalo na sa P3 milyon ang kanilang hospital bill. Gumaling na sa COVID ang pasyente pero nagkaroon ng komplikasyon kaya nakaratay pa rin siya nakikipaglaban para mabuhay.

Habang ang kaniyang mga kaanak, hilong tuliro na kung saan maghahagilap ng pera dahil naubos na ang kanilang ipon at wala na silang maibigay na cash sa ospital para ituloy ang gamutan.

May ganitong kaso rin tayong napanood sa isang ulat na umabot din sa P3 milyon ang hospital bill ng pasyente. At sa kabila ng laki ng gastos, pumanaw pa rin ang pasyente. Kaya ang resulta, nabaon sa utang ang mga naulila.

Baka kailangan repasuhin muli ng PhilHealth ang patakaran nila sa pagsagot sa gastusin ng mga tinamaan ng COVID na kritikal o matindi ang tama. Kung noon eh sinasagot nila ang lahat ng gastos ng COVID patient, ngayon eh package na lang sa pneumonia cases na P43,997 sa mild; P143,267 sa moderate; P333,519 sa severe at P786,384 sa critical.

Maging ang iba pang institusyon na nagbibigay ng pinansiyal na tulong katulad ng DSWD, PAGCOR, PCSO at Malasakit Center, dapat din marahil na magkaroon ng kaluwagan sa mga pasyenteng may COVID na nakaratay maging sa mga pribadong ospital.

Kung tunay ang kanilang malasakit, baka naman puwede silang magbigay ng mas malaking tulong na pambayad sa ospital na higit sa itinatakda nilang “limit.” Lalo na kung makikita naman nilang milyon-milyon ang kailangan bayaran at talagang hindi kakayanin ng pamilya. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”