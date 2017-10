Ubial nilunok ang pride payag maging Usec

Tuwirang nilunok ni dating Health Secretary Paulyn Ubial ang kanyang pride matapos na pumayag umano itong maging undersecretary ni Health Secretary Francisco Duque.

Ayon sa source ng Abante, pumayag si Ubial na maging bahagi ng team ni Duque.

Si Duque ay itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Oktubre 26 upang pumalit kay Ubial na ni-reject ng Commission on Appointments (CA) noong Oktubre 10.

Nasilip ng CA ang madalas na biyahe ni Ubial sa abroad kasama ang mi­yembro ng kanyang pamil­ya, bukod pa sa ilang isyung kinasangkutan ng dating kalihim.

Kapag na-reject ng CA ang isang nominee, bawal na itong ire-appoint sa parehong puwesto mali­ban na lamang kung mas mababang puwesto ito itatalaga o kaya ay sa ibang sangay ng gobyerno.

Bago naging kalihim ng DOH si Ubial, nagsilbi muna itong assistant secretary for health regulations.

Wala namang reklamo si Sen. JV Ejercito kung balik DOH si Ubial bilang undersecretary.

“Ubial is an asset for DOH,” ayon sa text message ni Ejercito, chairman ng Senate committee on health and demography.

Hindi na rin bago sa DOH si Duque dahil minsan na itong naging kalihim ng kagawaran nang italaga ito ni da­ting Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong 2005 hanggang Enero 2010 kung saan inilipat naman siya sa Civil Service Commission (CSC).