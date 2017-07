Uber at Grab accreditation hanggang June 30, 2017 lang!

Inatasan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang Transport Network Companies (TNCs) na Grab at Uber na i-deactivate o hindi na payagang makabiyahe ang mga drivers nito na nabigyan ng akreditasyon simula noong Hulyo 1 ng kasalukuyang taon.

Kasabay nito ay hinihingi ng LTFRB ang updated list ng mga accredited drivers ng Grab at Uber hanggang Hunyo 30, 2017. Mayroong hanggang Hul­yo 28 ang mga nasabing kumpanya para magsumite ng mga listahan.

“Henceforth, the directive to submit an updated list of the respondents’ accredited TNVS as of 30 June 2017 shall remain effective to be complied immediately upon receipt hereof. No further acceptance of additional accreditation of TNVS and/or activation of their accounts into the respondents’ respective systems shall be allowed effective immediately as well,” saad ng kautusan.

Ang direktiba ng LTFRB ay sa harap na rin ng mga mosyon ng ride-sharing companies para mabawi ang ikinasang crackdown o panghuhuli sa mga kolorum na Transport Network Vehicle Services (TNVS).

Babala pa ng ahensya, may katapat na parusa ang LTFRB sa hindi pagsunod sa naturang kautusan.

Sa tala ng LTFRB, aabot sa 42,000 ang mga yunit na pumapasada para sa Grab at Uber. Gayunman, hindi pa batid ng ahensya kung ilan ang matatawag na “dual citizens” o ang mga driver na parehong gumagamit ng Grab at Uber.

Nakatakdang magdesisyon ang LTFRB patungkol sa mga susunod nitong hakbang kapag natapos na nito ang pagbusisi sa listahan ng mga accredited ng dalawang ride-sharing companies.