UAE prinsipe binida mga OFW kay Digong

Binida ng Crown Prince ng Abu Dhabi ang angking kakayahan ng mga manggagawang Pinoy kasabay ng paniniyak na patuloy niyang pangangalagaan ang mga Pilipinong nakatira sa kanyang bansa.

Kaugnay nito’y nagpasalamat naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa maayos na pagtrato sa mahigit 600,000 Pilipinong nagtatrabaho at nakatira sa UAE at sa pinaabot na suporta para malabanan ang pagkalat ng COVID-19 , partikular na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

Nagkausap sa telepono nitong Martes ang Pangulo at si Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince ng Abu Dhabi at Supreme Commander ng United Arab Emirates Armed Forces at personal na pinasalamatan ang prinsipe sa ipinadalang tulong partikular ang 100,000 doses ng Hayat Vax vaccine.

Sa inilabas na official statement ng Office of the President (OP), tiniyak ng Pangulo ang pakikipagtulungan sa UAE para maharap ang mga pagsubok na hatid ng COVID pandemic.

“We look forward to further working closely wih the UAE as we continue addressing the challenges of the pandemic,” pahayag mula sa Palasyo.

Nagkasundo rin ang Pangulo at ang Crown Prince na mas lalo pang paigtingin ang relasyong bilateral ng Pilipinas at UAE at ipinaabot ang pagbati sa UAE sa kanilang ika-50th Founding anniversary.

Umaasa naman ang Crown Prince na matutuloy ang pagbisita ni Pangulong Duterte sa UAE sa tamang pagkakataon, at nagagalak ito na makausap ang Presidente. (Prince Golez/Aileen Taliping)