UAAP: Silva nagbitiw bilang Warriors coach

NAGBITIW na bilang head coach ng University of the East Red Warriors si Joe Silva, Martes, isang araw bago ang unang laban nila sa UAAP Season 82 men’s basketball.

“Since management has decided to move in a different direction, I am resigning as head coach of UE,” litany ni Silva, nahirang na head coach noong isang taon mula sa Ateneo de Manila High School program.

Naka-dalawang korona sa Blue Eaglets si Silva, na binitbit niyang kredensiyal nang palitan si Derek Pumaren para sa seniors team ng University of the East.

Isang panalo lang sa 14 na laban ang naipanalo ng Red Warriors sa ilalim ni Silva.

“I will continue to work on my craft and learning and improving so I will be better in what I do,” dagdag nito.

Ayon sa report na unang lumabas sa ABS-CBN, mananatili sa UE ang staff ni Silva na sina Paul Artadi at Rob Labagala.

Balik din sa koponan ang playmaker na si Philip Manalang para makasama sina Alex Diakhite, Rey Suerte, Jed Mendoza, at Richie Rodger.