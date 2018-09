UAAP prexy Nilo Ocampo: Laro ngayong Sabado, suspendido

SINUSPENDE na ng UAAP ang mga laro sa Sabado, Setyembre 15, sa Araneta Coliseum bilang paghahanda sa bagyong Ompong.

Ayon kay UAAP president Nilo Ocampo, “the UAAP deems it best for everyone’s interests to cancel the basketball games tomorrow.”

Maglalaban sana ang defending champions Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eagles at ang Far Eastern University (FEU) Tamaraws sa unang game sa alas-dos ng hapon, kasunod ang 4pm encounter ng Adamson University (AdU) Soaring Falcons at De La Salle University (DLSU) Green Archers.

Inaasahang lalaruin ang mga suspendidong laro sa Oktubre.